Bryan Bergougnoux évoque le cancer dont il est guéri

Un autre type de défi.

Les années ont passé. Ancien jeune chouchou de Gerland, Bryan Bergougnoux (41 ans) est aujourd’hui entraineur du Tours FC (R1), qui s’apprête à défier le FC Lorient en Coupe de France ce samedi (18h). Dans un entretien publié par Ouest France ce vendredi, l’ancien joueur de l’OL et du TFC notamment évoque sa lutte contre un cancer de la parotide, diagnostiqué il y a un an et dont il se dit aujourd’hui totalement guéri : « C’est derrière moi. Bien sûr, il faut du contrôle encore, mais je me sens complètement guéri. Évidemment, c’est une chose fragile donc ça peut revenir à tout moment, mais je n’ai plus envie de revenir là-dessus. Je ne me suis jamais senti malade, même si je sais que je l’étais un peu… Je veux seulement parler de football. »…

FG pour SOFOOT.com