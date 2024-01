Bruno Le Maire promet des baisses de prix : "Le disque est un peu rayé", étrille Sophie Binet

Sophie Binet à Paris le 18 novembre 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Par contre, ce qui n'augmente pas, ce sont les salaires", a déploré la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet sur France Info ce mardi 9 janvier.

"Le disque est un peu rayé." Ce mardi 9 janvier, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a étrillé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a à nouveau promis deux jours plus tôt que les prix de certains produits alimentaires allaient baisser en 2024. "Ca fait quand même presque un an que Bruno Le Maire nous dit 'ayez confiance, les prix vont baisser'. (...) En fait ça ne baisse pas", a-t-elle déploré, au micro de France Info.

"Par contre, ce qui n'augmente pas, ce sont les salaires. On a des salaires qui, pour la première fois depuis 1970, baissent en euro constant avec des travailleuses et des travailleurs qui ne peuvent plus remplir leur frigo, qui ne peuvent plus payer leur loyer", a ajouté Sophie Binet.

Puis de dénoncer une "explosion des dividendes en France" : "C'est choquant qu'on n'entende pas Bruno Le Maire, le président de la République, ou la Première ministre, parler de ça alors que c'est le sujet central. Jamais les dividendes n'ont atteint un tel niveau." "Le problème de l'inflation, c'est la boucle prix-profit - les profits explosent, ce qui fait augmenter les prix. C'est là-dessus que le gouvernement ne veut pas agir", a argumenté la numéro 1 de la CGT.

"Au lieu d'agir sur cette explosion inédite des dividendes, le président de la République distribue la légion d'honneur à ses meilleurs amis, c'est-à-dire ceux qui distribuent les dividendes. Promotion 2023 : Bernard Arnault - l'homme le plus riche du monde, meilleur ami du président de la République -, Patrick Pouyanné - PDG de Total, et David de Rothschild - un grand banquier", a-t-elle regretté, accusant "ces trois secteurs" d'avoir "distribué le plus de dividendes."

Des baisses de prix "sur un maximum de produits"

Dimanche, sur France 3, Bruno Le Maire a assuré que "certains prix vont baisser", précisant que ces baisses se verraient "dès que les négociations commerciales auront pris fin", le 31 janvier. "L'année dernière, quand il y avait une négociation commerciale, il y avait 15% d'augmentation de prix. Aujourd'hui, on tourne plutôt autour de 5%. C'est toujours trop", a-t-il estimé.

"Ma responsabilité, c'est de m'assurer que les prix baissent sur un maximum de produits", a répété le ministre. "Vous aurez sur le beurre, sur les huiles, sur certains produits comme la volaille, sur certaines viandes, des baisses de prix, pas simplement une stabilisation", selon lui. "Il ne s'agit pas de revenir aux prix d'avant crise. Ça n'arrivera pas" , a-t-il toutefois nuancé.