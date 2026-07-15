Diani passe des Lyonnes aux Lionesses
Un changement de langue, mais pas vraiment de patronne. London City Lionesses a officialisé le transfert définitif de Kadidiatou Diani en provenance d’OL Lyonnes. À 31 ans, l’attaquante française s’est engagée pour trois saisons. Arrivée dans le Rhône en 2023, elle repart avec plusieurs titres de championne de France, une Coupe de France et un Trophée des championnes. Les deux clubs appartenant au groupe Kynisca de Michele Kang, le déménagement reste donc en famille.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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