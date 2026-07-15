Ansu Fati chambre Paul Pogba après France-Espagne

Qui aime bien Fati bien. Paul Pogba a eu la mauvaise idée de regarder la demi-finale de Coupe du monde entre la France et l’Espagne avec Ansu Fati. Après l’élimination des Bleus, le coéquipier espagnol de la Pioche à l’AS Monaco a chambré Paulo Paul Pogba.

« C’est la vie daddy »

L’ancien joueur du FC Barcelone a posté une story sur son compte Instagram. On y aperçoit Pogba, l’oeil hagard et allongé sur son lit. Sur la vidéo, le milieu de l’ASM semble très frustré par la défaite de ses anciens coéquipiers en équipe de France. Pour enfoncer le clou, Ansu Fati a même écrit « c’est la vie daddy » , accompagné d’un smiley fêtant la victoire de son pays. …

MBC pour SOFOOT.com