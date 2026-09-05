Bruno Génésio fait le bilan du mercato de l'OM : « Parler de Ligue des champions serait irresponsable »

Encore une saison qui s’annonce sous le signe de l’optimisme. A trois jours de recevoir le Paris FC en clôture de la troisième journée de Ligue 1, Bruno Génésio a fait le bilan du mercato de l’Olympique de Marseille ce vendredi. Un mercato exceptionnel au vu du fait que l’OM n’a recruté absolument aucun joueur et, dans le même temps, enregistré onze départs. En cause, une situation financière critique et qui a imposé une réduction de la masse salariale pour faire face à au cadre imposé par la DNCG et l’UEFA.

« Un effectif qui reste cohérent »

Si Bruno Génésio a rappelé son soulagement à l’idée d’avoir réussi à conserver Igor Paixão, il aurait tout de même aimé « avoir un effectif plus étoffé de joueurs confirmés de Ligue 1 », tout en sachant que « la situation est telle que ce n’était pas possible. On était au courant ». Dès lors, pas question de tirer des plans irréalistes sur la comète : « Parler de Ligue des champions serait irresponsable, ce serait mentir à nos supporters , en premier, et aux gens qui connaissent le foot, également », a tranché Génésio.…

JD pour SOFOOT.com