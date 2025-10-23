Bruno Genesio cite Louis XIV

« L’impatience de gagner fait perdre » : magnifique

Lille a perdu un match de dingue contre le PAOK (3-4), et son entraîneur Bruno Genesio a réagi. « La colère n’apporte pas grand chose dans ces moments-là, a-t-il commenté au diffuseur Canal +, alors que son président a gueulé contre l’arbitrage. Je suis déçu et frustré, mais si je suis en colère, c’est contre moi. » Genesio a mis en cause ses choix, notamment celui de faire tourner par rapport à la victoire à Nantes, dimanche dernier. « C’est la réflexion que j’ai eue au départ : soit faire des changements, soit me rapprocher d’une équipe de départ, mais j’estime que j’ai un effectif de qualité à ma disposition, a justifié l’entraîneur. Je pensais qu’on pouvait à la fois intégrer des joueurs qui ont moins joué, et intégrer des nouveaux. » Ugo Raghouber a notamment débuté son premier match comme titulaire.…

UL pour SOFOOT.com