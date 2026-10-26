Bruno Genesio a-t-il raison d’être aussi dur envers les jeunes de l'OM ?

Attaqués par leur coach suite aux sueurs froides provoquées par la fin de match chaotique face au Havre, les minots de l'OM ne font ils pas de parfaits coupables ? Derrière la colère, se cachent surtout un naufrage collectif et un tacticien connu pour son flair avec la jeunesse.

Il y a des lendemains de victoires qui chantent et d’autres un peu moins. À vrai dire, l’OM n’a même pas attendu le jour d’après son succès fou contre Le Havre (4-3) pour laver son linge sale en public. La sortie à chaud de Himad Abdelli avait donné le ton, puis est arrivé celle de Bruno Genesio, ciblant ses jeunes parmi les entrants au micro de Ligue 1+ : « Je suis très déçu de l’entrée des jeunes joueurs qui ont des qualités, l’état d’esprit, mais là ce soir cela aurait pu nous coûter très cher. Je suis très en colère, ce n’est pas la perte de balle, c’est le manque d’engagement quand on rentre dans un match et qu’on est de jeunes joueurs à Marseille et qu’on a des choses à prouver. »

Je vais m’occuper de leur faire retrouver de l’humité.…

Par Antoine Patanchon pour SOFOOT.com