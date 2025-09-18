Bruges met Monaco en slip

Les Monégasques étaient en caleçon sur le tarmac la veille dans une scène plutôt drôle, puis ils ont été mis tout nu par le Club Bruges dans un match désespérant ce jeudi soir. L'AS Monaco est totalement passée à côté de son entrée en Ligue des champions, en Belgique (4-1). Outch.

Club Bruges 4-1 Monaco

Buts : Tresoldi (32 e ), Onyedika (39 e ),Vanaken (43 e ) et Diakhon (75 e ) pour Bruges // Fati (90 e +2) pour l’ASM

On peut se retrouver en caleçon sur un tarmac le mercredi et paraître un peu plus ridicule le lendemain sur un terrain de foot. La scène vécue par les Monégasques à l’aéroport de Nice, en raison d’un souci de clim dans l’avion, avait le mérite de faire marrer et d’offrir un bon souvenir à raconter. Il n’y a en revanche rien eu de drôle pour le club de la Principauté au Jan Breydel Stadion, où l’équipe d’Adi Hütter a lancé sa saison en Ligue des champions par une humiliation à l’heure de l’apéro (4-1), face à un Club Bruges séduisant et qui n’a plus rien d’une surprise après avoir passé une tête en huitième de finale la saison dernière. Une perspective qui semble, à l’aube du début de l’automne, très, très, très lointaine pour cette AS Monaco.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com