 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruges met Monaco en slip
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 20:44

Bruges met Monaco en slip

Bruges met Monaco en slip

Les Monégasques étaient en caleçon sur le tarmac la veille dans une scène plutôt drôle, puis ils ont été mis tout nu par le Club Bruges dans un match désespérant ce jeudi soir. L'AS Monaco est totalement passée à côté de son entrée en Ligue des champions, en Belgique (4-1). Outch.

Club Bruges 4-1 Monaco

Buts : Tresoldi (32 e ), Onyedika (39 e ),Vanaken (43 e ) et Diakhon (75 e ) pour Bruges // Fati (90 e +2) pour l’ASM

On peut se retrouver en caleçon sur un tarmac le mercredi et paraître un peu plus ridicule le lendemain sur un terrain de foot. La scène vécue par les Monégasques à l’aéroport de Nice, en raison d’un souci de clim dans l’avion, avait le mérite de faire marrer et d’offrir un bon souvenir à raconter. Il n’y a en revanche rien eu de drôle pour le club de la Principauté au Jan Breydel Stadion, où l’équipe d’Adi Hütter a lancé sa saison en Ligue des champions par une humiliation à l’heure de l’apéro (4-1), face à un Club Bruges séduisant et qui n’a plus rien d’une surprise après avoir passé une tête en huitième de finale la saison dernière. Une perspective qui semble, à l’aube du début de l’automne, très, très, très lointaine pour cette AS Monaco.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice
    Mbemba a attaqué l’OM et Longoria en justice
    information fournie par So Foot 18.09.2025 21:20 

    Du terrain de foot au tribunal ? Chancel Mbemba veut traîner l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria devant la justice . Au placard pendant toute une saison, le nouveau défenseur de Lille aurait déposé, il y a déjà plusieurs mois selon L’Équipe ... Lire la suite

  • Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague
    Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague
    information fournie par So Foot 18.09.2025 21:04 

    Copenhague 2-2 Leverkusen Buts : Larsson (9ᵉ) et Robert (86ᵉ) pour Copenhague // Grimaldo (82ᵉ) et Hatzidiakos (CSC, 90ᵉ+1) pour le Werkself Un scénario de dingue.… TM pour SOFOOT.com

  • Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi
    Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi
    information fournie par So Foot 18.09.2025 19:56 

    Il est l’heure de les libérer. D’après les informations de la BBC, la Professional Footballers’ Association (PFA) aurait épinglé Chelsea pour le traitement infligé à Raheem Sterling et Axel Disasi . Les deux joueurs, qui n’ont pas trouvé de point de chute lors ... Lire la suite

  • João Neves manquera le Classique face à l’OM
    João Neves manquera le Classique face à l’OM
    information fournie par So Foot 18.09.2025 18:40 

    Le PSG perd son nouveau meilleur buteur. Sorti sur blessure ce mercredi soir lors de la victoire du PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta (4-0), João Neves connait désormais le verdict . Le milieu portugais est touché aux ischio-jambiers et manquera le Classique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank