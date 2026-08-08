Bruges lance son championnat comme sur des roulettes

Club Bruges 3-0 Courtrai

Buts : Hugo Vetlesen (30e), Carlos Forbs (68e) et Nicolo Tresoldi (74e) pour Bruges.

Après leur déconvenue en Supercoupe de Belgique contre l’Union saint-gilloise (1-1, 5-4 tab) et la perte de Christos Tzolis direction Arsenal, on aurait pu penser que le Club Bruges aurait des difficultés à se relancer. Le champion de Belgique en titre a même vécu des premières minutes compliquées contre le Courtrai du duo Goduine Koyalipou – Thierry Ambrose. Le temps de laisser au Sud-coréen Han-Beom Lee (arrivée de Midtjylland contre sept millions d’euros) l’occasion de se mettre à l’aise, auprès des vétérans Brandon Mechele et Yann Sommer.…

MP pour SOFOOT.com