Brexit: Pas d'avancée majeure lors des dernières discussions, selon un responsable européen

BRUXELLES (Reuters) - Le dernier cycle de négociations cette semaine entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation à l'issue de la période de transition post-Brexit n'a permis de réaliser aucune avancée majeure sur les principaux points d'achoppement, a déclaré vendredi un responsable européen. "Rien n'a bougé. (Il y a eu) quelques échanges techniques qui n'étaient pas totalement inutiles mais rien de notable sur les sujets importants", a déclaré cette source participant aux discussions et ayant requis l'anonymat. (Gabriela Baczynska, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

