BREXIT: LA CE SOMME LONDRES DE RESPECTER L'ACCORD DE RETRAIT BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a sommé le gouvernement britannique de respecter pleinement l'accord de sortie de l'Union européenne conclu en janvier dernier et de retirer avant la fin du mois son projet de loi mettant en cause certains aspects du traité. Dans un communiqué, l'exécutif européen estime que la proposition de loi britannique a gravement sapé la confiance entre Bruxelles et Londres et avertit qu'il n'hésitera pas à utiliser les mécanismes juridiques prévus par l'accord de retrait en cas de violation de ses obligations. Selon deux diplomates et un haut fonctionnaire européens, les discussions qui ont eu lieu jeudi à Londres entre des représentants de l'UE et du gouvernement de Boris Johnson n'ont pas permis de lever les inquiétudes de Bruxelles concernant l'Internal Market Bill (loi sur le marché intérieur) présenté mercredi par Londres. (Marine Strauss, John Chalmers, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

