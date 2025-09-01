Brevets, publications scientifiques, investissements : le pôle chinois de Shenzhen détrone Tokyo au sommet de l'innovation mondiale

Le dernier classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pointe la compétition en très haute altitude entre les deux clusters, symbole de l'affrontement technologique entre Chine et Japon.

Le siège de Tencent, à Shenzhen, en 2022 (illustration) ( AFP / JADE GAO )

Qui mène l'innovation à l'échelle planétaire? La région chinoise de Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou a dépassé en 2025 celle de Tokyo-Yokohama pour devenir le premier cluster mondial en matière d'innovation, selon les résultats du classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), rendu public lundi 1er septembre.

Ce changement s'explique par l'élargissement des critères de l'OMPI, agence de l'ONU, qui inclut désormais les investissements en capital-risque.

L'agence onusienne, qui traite des brevets et de l'innovation, se fondait auparavant uniquement sur les données de dépôts de brevets et de publications scientifiques. "L'activité d'investissement en capital-risque aide à saisir comment les connaissances scientifiques et technologiques se traduisent en création de start-ups et, au final, en nouveaux biens et services sur le marché", a expliqué l'OMPI.

Où sont les Européens?

Dans l'ensemble, le changement de méthodologie a vu les clusters d'Asie de l'Est reculer, tandis que les clusters américains ont progressé, ainsi que les clusters indiens. Ceux de l'Union européenne - où les marchés du capital-risque sont parfois moins dynamiques qu'aux États-Unis - ont généralement décliné.

Si Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou a dépassé Tokyo-Yokohama sur ce volet financier, l'OMPI souligne que "les deux clusters continuent de contribuer massivement aux publications scientifiques mondiales et aux dépôts de brevets", représentant ensemble près d'un dépôt de brevet sur cinq à l'échelle mondiale.

Selon ce nouveau classement, San Jose-San Francisco (Etats-Unis) a désormais dépassé Pékin, Séoul et Shanghai-Suzhou pour s'emparer de la troisième place. Rapporté à sa population, le cluster américain est d'ailleurs le plus innovant, suivi de Cambridge (Grande-Bretagne). Londres est passée de la 21e à la 8e place, tandis que Bangalore (Inde) a également bondi de la 56e à la 21e place grâce aux opérations de capital-risque. Le pôle français de Paris, lui, se classe 12e.

"Les clusters d'innovation forment l'épine dorsale de solides écosystèmes nationaux d'innovation, aidant à ancrer et à renforcer les étapes de l'idée au marché", a déclaré le directeur général de l'OMPI, Daren Tang.

Les 100 premiers clusters d'innovation sont répartis dans 33 économies, réunissant "les meilleures universités, chercheurs, inventeurs, capital-risqueurs et entreprises de recherche et développement pour faire avancer des idées révolutionnaires", selon l'OMPI. Par pays, la Chine a, pour la troisième année consécutive, pris la tête du classement, avec 24 clusters dans le Top 100, suivie des États-Unis (22).

Classement des 15 meilleurs clusters d'innovation en 2025

1. Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou (Chine)

2. Tokyo-Yokohama (Japon)

3. San Jose-San Francisco (États-Unis)

4. Pékin (Chine)

5. Séoul (Corée du Sud)

6. Shanghai-Suzhou (Chine)

7. New York City (États-Unis)

8. Londres (Grande-Bretagne)

9. Boston-Cambridge (États-Unis)

10. Los Angeles (États-Unis)

11. Osaka-Kobe-Kyoto (Japon)

12. Paris (France)

13. Hangzhou (Chine)

14. San Diego (États-Unis)

15. Nanjing (Chine)