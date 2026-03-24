Brevets et innovation sur le marché européen : la Chine déboule en force dans le top 3, la France deuxième puissance d'Europe

Selon l'OEB, le nombre de demandes de brevets européens a dépassé pour la première fois la barre symbolique des 200.000.

Les demandes de brevets européens du chinois Huawei ont progressé de 9,8% en 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La course technologique bat son plein sur le Vieux continent. Les demandes de brevets enregistrées par l'Office européen des brevets (OEB) se sont établies à 201.974 en 2025, un "record", soutenues par une forte poussée des demandes émanant d'acteurs chinois et sud-coréens, indique l'organisation mardi 24 mars.

"C'est la première fois que le cap des 200.000 demandes est franchi, porté notamment par la progression des demandes dans les technologies numériques et les technologies liées aux énergies propres", déclare l'OEB dans un communiqué. L'organisation explique que les demandes de brevets "constituent un indicateur précoce des investissements en recherche et développement". Le volume record de demandes de brevet met en évidence la capacité d'innovation de l'Europe et son attrait en tant que marché mondial de la technologie," estime ainsi le Président de l'OEB, António Campinos.

Le classement est toujours dominé par les Etats-Unis, qui en ont déposé 47.008 en 2025. Mais ce total est en petit recul (-1,6%), tout comme celui émanant d'Allemagne, deuxième plus gros candidat avec près de 25.000 dossiers (-2,2%). En revanche, les demandes émanant de Chine ont fait un bond de 9,7%, permettant à ce pays de s'inviter sur le podium des demandes européennes pour la première fois, avec quelque 22.000 dossiers déposés.

La France, deuxième européen, se classe 6e, derrière le Japon (+1,1%) et la Corée du Sud (+9,5%). "Les demandes provenant de Chine ont triplé depuis 2016, tandis que celles de la République de Corée ont doublé sur la même période" , relève l'OEB, précisant que ses Etats membres "représentent désormais 43% des demandes, tandis que 57% proviennent de pays non européens".

Portées par leurs géants technologiques, Chine et Corée du sud jouent les premiers rôles

En terme de domaines de brevets, l'informatique est restée championne, stimulée notamment par les brevets liés à l'intelligence artificielle et "dans un domaine encore modeste mais en forte expansion", aux technologies quantiques. Viennent ensuite les secteurs du numérique, puis des machines, appareils et énergie électriques.

"Les demandes de brevets dans les technologies de batteries proviennent principalement d'innovateurs de la République de Corée, de Chine et du Japon, tant en part de demandes qu'en taux de croissance", précise l'organisation.

En termes d'acteurs, si quatre des dix premiers demandeurs sont des européens (Nokia, Siemens, Ericsson, BASF), le trio de tête est asiatique: les coréens Samsung et LG sont respectivement 1er et 3e, le chinois Huawei 2e.

Le Top 10 des demandes de brevet à l'OEB en 2025, par entreprises :

1) Samsung (Corée du sud, 5.337 demandes, +4,5% vs. 2024)

Les demandes de brevets européens du chinois Huawei ont progressé de 9,8% en 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

2) Huawei (Chine, 4.744, +9,8%)

3) LG (Corée du sud, 4.464, +23,2%)

4) Qualcomm (Etats-Unis, 2.939, -2,5%)

5) Nokia (Finlande, 2.242, +89,4%)

6) Siemens (Allemagne, 1.653, -9,3%)

7) Ericsson (Suède, 1.418, -3%)

8) BASF (Allemagne, 1.372, -14,2%)

9) Microsoft (Etats-Unis) 1.363, +20,5%

10) CATL (Chine, 1.305, +12,2%)

L'OEB précise qu'au global, les innovateurs européens sont en tête dans huit des dix premiers domaines technologiques. Les Européens ont particulièrement dominé des domaines tels que le transport, la mesure (incluant les capteurs), et les autres machines spéciales (incluant les imprimantes 3D et une variété d'outils de production).

L'OEB, l'une des plus grandes institutions de service public d'Europe, a été créée pour renforcer la coopération en matière de brevets en Europe. En 2023, elle a mis en place un brevet unitaire européen pour simplifier les procédures dans 18 états membres de l'UE.