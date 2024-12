Brest : tout sauf le Stade de France ?

Assuré d’être qualifié, au minimum, pour les barrages de la Ligue des champions, le Stade brestois pourrait de nouveau devoir déménager. Les Ty-Zefs aimeraient rester à Guingamp, mais l’UEFA voit les choses autrement. Une chose est sûre, les supporters du club de la Cité du Ponant veulent tout, sauf le Stade de France.

« On se rend compte que ces compétitions sont faites pour les grands clubs et on essaye d’éliminer les petits clubs comme nous. La volonté de l’UEFA est l’argent pour l’argent. Ce qui m’agace, c’est qu’on essaye d’éliminer tous les gens qui aiment le foot parce qu’ils apprécient l’incertitude du résultat, le fait que le petit puisse battre le gros. » Cette déclaration au vitriol, survenue après la quatrième victoire brestoise en six rencontres de Ligue des champions, est signée Éric Roy. L’entraîneur du SB29 peut voir rouge : l’UEFA n’accepte pas pour le moment que ses protégés continuent d’évoluer au stade de Roudourou. Dans ce cas, l’une des éventualités est le Stade de France. Ce qui est loin de faire l’unanimité.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com