Brest tient le remplaçant de Marco Bizot
09/08/2025 à 14:30

Brest tient le remplaçant de Marco Bizot

Brest tient le remplaçant de Marco Bizot

Dure mission que de remplacer Marco Bizot .

Quatre ans après son arrivée en Finistère, le Néerlandais a mis les voiles cet été, direction Aston Villa. Pour le suppléer , le Stade brestois est allé chercher du côté de la Côte d’Azur : cette saison, le gardien numéro un des Ty-Zefs sera Radosław Majecki (25 ans).…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
  United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions
    United tient officiellement son nouveau numéro neuf, et il coûte 85 millions
    09.08.2025 13:04 

    La dernière pièce du puzzle ? 74 millions sur Matheus Cunha, 81 sur Bryan Mbeumo, et désormais 85 sur Benjamin Šeško : en annonçant la signature de l'attaquant du RB Leipzig ce samedi, Manchester United boucle le (coûteux) chantier réalisé sur le front de son attaque.

  Eden Hazard sur son Mondial 2018 : « Contre le Brésil et la France, j'étais trop fort »
    Eden Hazard sur son Mondial 2018 : « Contre le Brésil et la France, j'étais trop fort »
    09.08.2025 12:29 

    De passage dans le canapé de Zack Nani vendredi soir pour Zack en Roue Libre , Eden Hazard (34 piges, et retraité depuis deux ans) s'est un peu lâché. En plus d'évoquer ses contacts réguliers avec le PSG – qui n'ont néanmoins jamais abouti –, la légende du football

  Les pépins continuent pour Rodri
    Les pépins continuent pour Rodri
    09.08.2025 11:51 

    Quand reverra-t-on le Ballon d'or au meilleur de ses capacités ? Rodri vit un petit calvaire depuis près d'un an. Victime d'une rupture des ligaments croisés en septembre 2024, le milieu de terrain a raté quasiment toute la saison (sept minutes contre Bournemouth,

  Éder Militão marque un but de son propre camp, en amical contre Leganés
    Éder Militão marque un but de son propre camp, en amical contre Leganés
    09.08.2025 10:46 

    Des fourmis dans les jambes. Blessé de novembre à juillet, Éder Militão (27 ans) a bien l'intention de rattraper le temps perdu. Ce vendredi à l'occasion d'un match amical contre le CD Leganés disputé à huis clos au centre d'entraînement de Valdebebas, le défenseur

