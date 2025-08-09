Brest tient le remplaçant de Marco Bizot
Dure mission que de remplacer Marco Bizot .
Quatre ans après son arrivée en Finistère, le Néerlandais a mis les voiles cet été, direction Aston Villa. Pour le suppléer , le Stade brestois est allé chercher du côté de la Côte d’Azur : cette saison, le gardien numéro un des Ty-Zefs sera Radosław Majecki (25 ans).…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
