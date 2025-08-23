 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brest tient déjà son remplaçant pour Mahdi Camara
23/08/2025

Le juste milieu ?

Orphelin de Mahdi Camara, parti à Rennes juste avant la reprise de la Ligue 1, Brest tient son successeur. Les Ty Zef ont en effet annoncé ce samedi la signature de Joris Chotard, qui débarque de Montpellier pour quatre saisons contre un chèque d’environ quatre millions d’euros.…

