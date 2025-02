Brest-PSG : toute l’Europe vous regarde

Après une phase de ligue exceptionnelle, les hommes d’Éric Roy découvrent la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Pour le PSG, c’est le retour des matchs éliminatoires, ceux sur lequel il sera jugé. Si sur le papier cet affrontement a des airs d’affaires domestiques, il faut tout sauf banaliser ce match aller à Guingamp.

À l’aube du match le plus important de leur histoire, les supporters du Stade brestois semblent bougons : le stade Roudourou, où se déroulera le barrage aller de la Ligue des champions, a eu toutes les peines du monde à se remplir, notamment à cause de la grille tarifaire très salée et d’un horaire digne d’un match de 32 es de finale de Coupe de France. À la suite du tirage au sort fin janvier des barrages de la phase éliminatoire de la C1, qui leur a attribué le Paris Saint-Germain, l’euphorie autour de l’épopée brestoise semble s’être évaporée, avant même que la moindre minute n’ait été disputée. La gifle reçue lors de la 20 e journée de Ligue 1 n’a pas aidé, mais il serait trop bête que les Brestois s’arrêtent à ça. Parce que cette opportunité a une infime chance de se représenter, contrairement aux chances de passer, qui sont à cette heure-ci encore à 50-50.

Ty Zefs, à l’abordage !

Certes, les statistiques sont effrayantes : la dernière fois que le SB29 a vaincu le club de la capitale, c’était en 1985, et en tout, Brest n’a remporté que 8% de ses matchs contre Paris en Ligue 1 (3/36)… Bon. Mais sans sortir les violons, dans le football, tout est possible, et ce n’est pas Plymouth qui dira le contraire. Alors oui, Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie, et intrinsèquement la quasi-totalité des joueurs de Luis Enrique sont supérieurs à ceux du club finistérien, mais Brest a prouvé par son parcours européen que sa troisième place en Ligue 1 la saison dernière ne relevait pas du miracle, mais était le fruit d’un projet bien ficelé, guidé par un entraîneur aussi talentueux que revanchard, et des joueurs qui se subliment dans un environnement idéal pour eux.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com