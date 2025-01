Brest étouffe l'OL

Auteur d'un match plein de courage dont il a le secret, le Stade brestois a fait chuter Lyon, ce samedi à Le Blé (2-1).

Brest 2-1 OL

Buts : M. Camara (8 e ) & Ajorque (25 e ) pour le SB29 // Veretout (45 e +2) pour l’OL

La saison du Stade brestois, capable d’enchainer les performances en Ligue des champions mais aussi de chuter à Angers (2-0, il y a six jours) et pourrir en milieu de tableau en Ligue 1, n’a pas beaucoup de sens. Ce samedi, à Francis-Le Blé, c’est le SB29 des bons jours qu’on a pu apercevoir : celui qui montre les crocs, maintient un surrégime constant et n’a peur de rien ni personne. Cette fois, sa victime est l’Olympique lyonnais (2-1) , cinquième du championnat après sa récente série de six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues, mais pris de court par un grand Mahdi Camara – lui l’ancien Stéphanois – et tous ses copains. Quel dommage : le Chakhtar Donetsk ne se présente que dans onze jours, pour les hommes d’Éric Roy.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com