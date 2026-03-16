Brésil ou Real Madrid : Carlo Ancelotti a réponse à tout

Son sourcil levé fera aussi parti des attractions de la prochaine Coupe du monde. Carlo Ancelotti a confié à Marca que lorsque l’opportunité de prendre la tête de la sélection brésilienne s’est présentée, il n’a pas tergiversé bien longtemps . En poste depuis mai 2025, l’ancien tacticien du Real Madrid a pour mission de redonner un peu de splendeur à un maillot auriverde un peu trop délavé . « Je n’ai pas hésité, admet l’iconique coach italien. Il est vrai que la vieille école brésilienne a eu quelques réticences face aux entraîneurs étrangers, mais comme je l’ai dit, l’accueil a été fantastique de la part de tous. »

Et ça, ça passe aussi par une bonne connaissance du foot local , Don Carlo le sait. « J’entretiens d’excellentes relations avec les entraîneurs qui travaillent ici, par exemple à Palmeiras, Flamengo ou Bahia. Je discute beaucoup avec eux car je pense qu’ils peuvent m’aider à trouver des joueurs qui évoluent ici, car bon nombre de Brésiliens sont en Europe. » …

SW pour SOFOOT.com