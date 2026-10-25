Brésil-Lula et Bolsonaro mobilisent leurs partisans à la veille du second tour de la présidentielle

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par Fernando Cardoso, Sebastian Rocandio et Lais Morais

Le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro ont clôturé samedi leur campagne en vue du second tour de l'élection présidentielle au Brésil, en mobilisant leurs partisans et en lançant un dernier appel aux électeurs indécis.

En amont du scrutin de dimanche, les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages, après que le sénateur de droite a remporté le premier tour du scrutin au début du mois.

Un sondage CNT/MDA donnait au fils de l'ancien dirigeant d'extrême droite Jair Bolsonaro une avance de 1,3 point sur son adversaire.

Lula, qui brigue un quatrième mandat non consécutif, a entamé sa dernière journée de campagne par une marche le long de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro.

"Nous allons remporter l'élection pour une raison simple: il est vrai que le peuple veut du changement, (mais) il veut aller de l'avant. Il ne veut pas revenir en arrière", a déclaré Lula aux journalistes avant le rassemblement.

Plus tard, le président sortant a mené une autre marche à São Paulo.

"C'est tellement enthousiasmant de voir tout le monde ici. C'est le genre d'énergie dont nous avons besoin pour le Brésil. Le Brésil est à nous", a déclaré Gisele Passos, une femme d'affaires de 61 ans présente au rassemblement de São Paulo.

BOLSONARO FAIT CAMPAGNE DANS UN ETAT CLÉ

Flavio Bolsonaro, quant à lui, s'est joint à un cortège de motos à Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais, un Etat clé de la campagne électorale.

Aucun candidat n'a remporté une élection présidentielle sans s'imposer dans le Minas Gerais depuis les années 1980.

Flavio Bolsonaro devançait Lula d'environ 5 points de pourcentage dans cet Etat lors du premier tour de scrutin.

"Le moment est presque venu. Il ne reste que quelques heures avant que nous ne façonnions l'avenir de notre nation pour les 30 ou 40 prochaines années", a-t-il dit dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Flavio Bolsonaro a ensuite participé à un défilé dans son l'Etat de Rio de Janeiro, dont il est originaire et qu'il représente au Sénat depuis 2019.

(version française Camille Raynaud)