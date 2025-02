Brésil: l'inflation ralentit à 4,56% sur un an en janvier

L'inflation sur un an au Brésil a ralenti à 4,56% en janvier, contre 4,83% en décembre, se rapprochant ainsi de l'objectif fixé par les autorités, selon les chiffres officiels publiés mardi.

(illustration) ( AFP / NELSON ALMEIDA )

La hausse mensuelle des prix a atteint 0,16%, au plus bas pour un mois de janvier depuis 1994, selon l'institut de statistiques IBGE.

Ce résultat est dû notamment à une chute de 14,2% du coût de l'énergie électrique pour les ménages. Un grand nombre d'entre eux ont vu leurs factures d'électricité diminuer en janvier grâce à une ristourne ponctuelle liée aux bénéfices de la centrale hydro-électrique d'Itaipu, cruciale pour la production d'énergie au Brésil.

Mais le prix des aliments a continué à augmenter (+0,96%), pour le cinquième mois consécutif. La hausse est de 7,25% sur un an, de quoi plomber la popularité du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

La semaine dernière, le chef de l'Etat a été épinglé pour ses propos au sujet de la hausse du prix des aliments, après avoir déclaré : "si c'est trop cher, n'achetez pas".

L'an dernier, le Brésil a été frappé par de nombreux événements climatiques extrêmes, avec une sécheresse historique et des inondations qui ont affecté le secteur agricole.

Le ralentissement de l'inflation en janvier a permis à la plus grande économie d'Amérique Latine de se rapprocher de la fourchette (entre 1,5% et 4,5%) visée par la Banque centrale et le gouvernement.

Mais les experts et institutions financières interrogés par l'enquête Focus de la Banque centrale tablent sur une inflation de 5,58% en 2025.

La Banque centrale a relevé à plusieurs reprises son taux directeur depuis septembre dernier, afin de tenter de contenir les poussées inflationnistes.

Lula s'oppose farouchement à cette hausse, estimant que les taux d'intérêt élevés entravent la croissance, en rendant le crédit plus cher pour les consommateurs et les entreprises désireuses d'investir.