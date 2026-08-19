Brésil-Collision frontale entre un autobus et un camion à Paraná, au moins 23 morts

Au moins 23 personnes ont trouvé la mort lors d'une collision frontale mercredi entre un autobus et un camion sur l'autoroute BR-373, dans l'État du Parana, dans le sud du Brésil, a déclaré la police fédérale des autoroutes.

Cinq autres personnes ont également été blessées par la collision survenue à 03h00 heure locale (06h00 GMT), a précisé la police.

La plupart des victimes étaient à bord de l'autobus tandis que le chauffeur du camion est également décédé, poursuit-elle, ajoutant que les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le camion s'est retrouvé sur la voie à contre sens.

L'autobus impliqué dans l'accident appartenait au service municipal de santé d'Imbituva, ville d'environ 30.000 habitants, située à environ 180 km à l'ouest de Curitiba, capitale de l'État du Parana.

Il se dirigeait vers des hôpitaux de Curitiba, a encore dit la police.

La ville d'Imbituva a déclaré deux jours de deuil à la suite de l'accident.

(Isabel Teles, Version française Benoit Van Overstraeten)