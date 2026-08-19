 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brésil-Collision frontale entre un autobus et un camion à Paraná, au moins 23 morts
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 16:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Au moins 23 personnes ont trouvé la mort lors d'une collision frontale mercredi entre un autobus et un camion sur l'autoroute BR-373, dans l'État du Parana, dans le sud du Brésil, a déclaré la police fédérale des autoroutes.

Cinq autres personnes ont également été blessées par la collision survenue à 03h00 heure locale (06h00 GMT), a précisé la police.

La plupart des victimes étaient à bord de l'autobus tandis que le chauffeur du camion est également décédé, poursuit-elle, ajoutant que les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le camion s'est retrouvé sur la voie à contre sens.

L'autobus impliqué dans l'accident appartenait au service municipal de santé d'Imbituva, ville d'environ 30.000 habitants, située à environ 180 km à l'ouest de Curitiba, capitale de l'État du Parana.

Il se dirigeait vers des hôpitaux de Curitiba, a encore dit la police.

La ville d'Imbituva a déclaré deux jours de deuil à la suite de l'accident.

(Isabel Teles, Version française Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank