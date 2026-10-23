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Brésil-Bolsonaro et Lula au coude à coude avant le second tour de la présidentielle-sondage
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 00:26

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Le président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur de droite Flavio Bolsonaro sont au coude à coude à l'approche du second tour de l'élection présidentielle qui se déroulera dimanche, montre un sondage publié jeudi par Datafolha.

Selon le sondage, le fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro est crédité de 47% des voix contre 46% pour l'actuel chef de l'Etat.

Flavio Bolsonaro a devancé Lula lors du premier tour de l'élection, organisé au début du mois.

(Andre Romani; version française Camille Raynaud)

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