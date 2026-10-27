Brésil-Après sa défaite électorale, Flavio Bolsonaro part aux Etats-Unis

(Actualisé avec commentaires du département d'Etat américain et de Lula)

par Ricardo Brito et Gram Slattery

- A la suite de sa défaite à l'élection présidentielle dimanche, Flavio Bolsonaro a quitté le Brésil pour rejoindre les Etats-Unis après avoir ignoré une requête de la Cour suprême lui demandant de remettre ses passeports, a-t-on appris mardi de trois sources.

Une des sources, proche du clan Bolsonaro, a déclaré que l'ancien candidat était arrivé à Miami aux Etats-Unis, sans donner plus de précision sur sa localisation.

L'administration du président américain Donald Trump va délivrer des visas pour Flavio Bolsonaro et sa famille proche composée de sa femme et leurs deux enfants.

"Le département d'Etat va délivrer des visas à Flavio Bolsonaro et sa famille pour les autoriser à entrer aux Etats-Unis", a déclaré un responsable du département d'Etat.

Favori de l'élection présidentielle, Flavio Bolsonaro a finalement été vaincu par Luiz Inácio Lula da Silva, élu pour un quatrième mandat.

Il lui a été notifié lundi qu'il disposait de 24 heures pour remettre ses passeports dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent dans laquelle le candidat conservateur dément toute malversation. Ce délai a expiré, selon deux autres sources, menant à l'annulation de ses passeports.

Le président réélu Lula a dit regretter le départ de son rival, l'invitant à rester pour prouver son innocence.

Flavio Bolsonaro, qui ne bénéficie plus de son immunité parlementaire depuis la fin de son mandat de sénateur en février, déclarait pourtant lundi ne pas vouloir quitter le Brésil.

"Je n'ai jamais pensé à quitter le pays", déclarait-il. "Je remettrai mes passeports et je me défendrai contre cette parodie de justice, qui n'est qu'une tentative pour m'intimider."

Son père, Jair Bolsonaro, avait également quitté le Brésil pour les Etats-Unis après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Lula en 2022. Il est ensuite rentré au pays où il purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Le parti de Flavio Bolsonaro a reconnu lundi le résultat de l'élection présidentielle après que son candidat a dans un premier temps refusé de reconnaître sa défaite.

Le fils de Jair Bolsonaro contestait une décision prise dimanche soir par un juge de la Cour suprême nommé par Lula, qui a prolongé le second tour de l'élection présidentielle de deux heures en raison d'irrégularités présumées concernant le transport des électeurs.

Un responsable de la police fédérale brésilienne a déclaré que Flavio Bolsonaro n'avait pas quitté le pays par un point de passage frontalier officiel.

Son frère cadet installé aux Etats-Unis, Eduardo Bolsonaro, lui avait publiquement conseillé de quitter le Brésil en cas de défaite à l'élection présidentielle.

"Si mon frère ne gagne pas, je suis pour qu'il quitte le pays", avait-il déclaré au micro du podcasteur Steven Crowder.

(Version française Zhifan Liu, édité par Bertrand Boucey)