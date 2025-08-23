 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Brentford punit Aston Villa, Bournemouth et Burnley lancent leur saison
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 18:03

Home sweet home.

Pas vraiment en jambes en ce début de saison, Aston Villa n’y arrive toujours pas. En grand mal d’inspiration, la bande d’Unai Emery s’est faite punir sur la pelouse de Brentford après un but rapide de Dango Ouattara (1-0). Long dégagement de Caoimhin Kelleher, déviation de la tête de Thiago et duel gagné en deux temps face à Emiliano Martinez : un but à l’anglaise pour permettre aux Bees de réaliser un joli coup. Et ce malgré un but refusé à Mikkel Damsgaard juste avant la pause. Les Villans n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
