Brentford punit Aston Villa, Bournemouth et Burnley lancent leur saison

Home sweet home.

Pas vraiment en jambes en ce début de saison, Aston Villa n’y arrive toujours pas. En grand mal d’inspiration, la bande d’Unai Emery s’est faite punir sur la pelouse de Brentford après un but rapide de Dango Ouattara (1-0). Long dégagement de Caoimhin Kelleher, déviation de la tête de Thiago et duel gagné en deux temps face à Emiliano Martinez : un but à l’anglaise pour permettre aux Bees de réaliser un joli coup. Et ce malgré un but refusé à Mikkel Damsgaard juste avant la pause. Les Villans n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées.…

TB pour SOFOOT.com