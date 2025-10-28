Brendan Rodgers démissionne de son poste d’entraîneur du Celtic Glasgow
Il jette l’éponge.
Défait pour la deuxième fois d’affilée en Premiership ce dimanche face aux Hearts d’Édimbourg (3-1), le Celtic Football Club est relégué à 8 points de son adversaire du week-end. Une situation tendue pour le club 55 fois champion d’Écosse, et quadruple vainqueur en titre. Assez pour que le coach Brendan Rodgers quitte le navire . « Le club a accepté la démission de Brendan, et il quittera ses fonctions avec effer immédiat », a annoncé le club glaswégien dans un communiqué.…
