Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine
information fournie par So Foot 02/10/2025 à 23:39

Un banger à vous mettre sous la dent.

Pendant que Lille battait la Roma grâce à l’exploit fou d’Özer, que Nice continuait de creuser en s’inclinant à Fenerbahçe et que Lyon surclassait Salzburg, les autres pelouses européennes nous ont réservé de belles surprises lors de cette deuxième journée de Ligue Europa. Bien aidé par une passe en retrait catastrophique de l’ancien Rennais Assignon sur l’ouverture du score et l’arrêt de son portier sur un penalty de Demirovic, Bâle a surclassé Stuttgart (2-0) . Surpris par un pion de Giakoumakis, le Celta Vigo, futur adversaire des Aiglons, a su renverser la vapeur notamment grâce à un beau coup de casque de son légendaire Iago Aspas (3-1). Dans un match à trois cartons rouges, le Viktoria Plzen a plié Malmö (3-0) tandis qu’Aston Villa, en grande difficulté en Premier League, a surpris le Feyenoord à l’extérieur avec notamment un pion du capitaine McGinn (0-2). Même issue pour Nottingham qui a perdu un match fou face à Midtjylland (2-3) . Décidément, les clubs anglais……

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
    L’OL et Lille dans le bon wagon, Nice avec les bonnets d’âne : le classement de la Ligue Europa
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:39 

    Bonnes et mauvaises habitudes. Les clubs français auront presque vécu une semaine européenne parfaite, entre la Ligue des champions et ses petites sœurs. À l’exception de Nice, battu par le Fenerbahçe et qui fait partie des équipes à zéro point en deux matchs en ... Lire la suite

  • Berke Özer, trois arrêts pour l'éternité
    Berke Özer, trois arrêts pour l'éternité
    information fournie par So Foot 02.10.2025 23:25 

    Rome est éternelle, et Berke Özer le sera aussi. Le gardien lillois a offert trois minutes totalement dingues au monde du foot en repoussant trois penaltys romains au Stadio Olimpico, où le LOSC s'est imposé d'un petit but (0-1). Vous n'aviez jamais vu ça ? Nous ... Lire la suite

  • Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    Strasbourg domine le Slovan Bratislava
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:59 

    Bratislava 1-2 Strasbourg Buts : Ibrahim (64ᵉ) pour le Slovan // Yirajang (csc, 26ᵉ), Ouattara (41ᵉ) pour le Racing Au forceps.… TM pour SOFOOT.com

  • L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    L'OL récite sa partition contre Salzbourg
    information fournie par So Foot 02.10.2025 22:53 

    Encore une fois, l'OL a gagné. Encore une fois, l'OL n'a pas pris de but. Face au RB Salzbourg au Groupama Stadium (2-0), Lyon a confirmé que son beau début de saison n'était pas réservé au championnat, mais également à la Ligue Europa. Lyon 2-0 RB Salzbourg Buts ... Lire la suite

