Braga, Bâle et Porto assurent, le Feyenoord et Salzbourg déjà à la peine

Un banger à vous mettre sous la dent.

Pendant que Lille battait la Roma grâce à l’exploit fou d’Özer, que Nice continuait de creuser en s’inclinant à Fenerbahçe et que Lyon surclassait Salzburg, les autres pelouses européennes nous ont réservé de belles surprises lors de cette deuxième journée de Ligue Europa. Bien aidé par une passe en retrait catastrophique de l’ancien Rennais Assignon sur l’ouverture du score et l’arrêt de son portier sur un penalty de Demirovic, Bâle a surclassé Stuttgart (2-0) . Surpris par un pion de Giakoumakis, le Celta Vigo, futur adversaire des Aiglons, a su renverser la vapeur notamment grâce à un beau coup de casque de son légendaire Iago Aspas (3-1). Dans un match à trois cartons rouges, le Viktoria Plzen a plié Malmö (3-0) tandis qu’Aston Villa, en grande difficulté en Premier League, a surpris le Feyenoord à l’extérieur avec notamment un pion du capitaine McGinn (0-2). Même issue pour Nottingham qui a perdu un match fou face à Midtjylland (2-3) . Décidément, les clubs anglais……

TM pour SOFOOT.com