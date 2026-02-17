Tours telecoms: Wendel sort du capital de IHS Towers

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Wendel a annoncé mardi sortir du capital de IHS Towers, l'un des principaux fournisseurs de tours de télécommunications, qui est en passe d'être racheté par une filiale de MTN, géant sud-africain des réseaux mobiles.

Wendel apporte son "soutien à l'offre" qui lui permettra de "céder l'intégralité de sa participation de 19%" dans IHS Towers, représentant "environ 535 millions de dollars de liquidités nettes", soit quelque 453 millions d'euros, explique le groupe dans un communiqué.

Wendel était l'un des principaux actionnaires minoritaires d'IHS depuis 2012.

La transaction doit se finaliser en 2026 "sous réserve de l’approbation des actionnaires d’IHS, des autorisations réglementaires dans les marchés concernés et du respect des conditions habituelles de clôture", ajoute la société.

Fondée en 2001, IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et constructeurs indépendants d'infrastructures partagées de télécommunication dans le monde en nombre de tours et se concentre uniquement sur les marchés émergents, selon Wendel.

L'entreprise, cotée à New York depuis 2021, possède plus de 37.000 tours réparties sur ses sept marchés, soit au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Zambie.

"Cette cession permet à Wendel de poursuivre le recentrage de sa stratégie d’investissement direct en se concentrant sur des sociétés non cotées, contrôlées et situées en Europe et en Amérique du Nord", explique Laurent Mignon, président du directoire de Wendel, cité dans le communiqué.