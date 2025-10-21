Bourse onchain : Lise obtient son agrément, la course s'accélère en Europe

Blockchain

La société française Lise vient d'obtenir l'autorisation de l'ACPR pour exploiter un système de négociation et de règlement basé sur la blockchain, une première en France. L'allemand 21X et le Lituanien Axiology ont déjà obtenu leur agrément.

Après des années de préparation et de collaboration avec les régulateurs européens, Lise devient le premier acteur français autorisé à exploiter un système DLT TSS (régime pilote).

Cette licence, accordée dans le cadre du régime pilote européen (DLTPR), permet à Lise de cumuler les fonctions de système multilatéral de négociation (MTF) et de dépositaire central de titres (CSD) sur une seule infrastructure blockchain.

"Nous ouvrons une nouvelle ère pour les marchés de capitaux en Europe, avec une Bourse tokenisée entièrement régulée, accessible 24/7, sécurisée et efficace", explique Mark Kepeneghian, fondateur et CEO de Lise (ex Kriptown).

Avant elle, seuls l'Allemand 21X et le Lituanien Axiology avaient obtenu ce statut en Europe. Aux États-Unis, Securitize, soutenue notamment par BlackRock, poursuit une trajectoire similaire, accélérant la course mondiale aux marchés tokenisés.

Une plateforme pensée pour les PME et ETI

Lise cible les entreprises de taille moyenne et les PME, offrant un accès aux marchés primaires et secondaires dans un cadre réglementé.

Grâce à l'infrastructure blockchain, l'exécution des ordres et le règlement-livraison s'effectuent de manière instantanée et intégrée, limitant structurellement le risque de contrepartie. La cotation devient continue, ouvrant la voie à des échanges d'actions en temps réel, 24/7.

La start-up est soutenue par des investisseurs institutionnels comme BNP Paribas, Bpifrance et CACEIS (Crédit Agricole). Basée sur une blockchain privée, Lise promet également l'interopérabilité avec d'autres blockchains.

Mark Kepeneghian résume l'enjeu : "Le but est d'offrir un autre mode de financement aux PME et ETI qui ne veulent ni passer par les marchés traditionnels ni par le système bancaire."

Avec les premières introductions en Bourse attendues début 2026, Lise devient un acteur majeur de la transformation des marchés financiers européens. Les régulateurs et investisseurs observent de près : la tokenisation des actions n'est plus un projet expérimental, mais une tendance mondiale en plein essor.

La course aux bourses on-chain est lancée

L'autorisation de Lise illustre une accélération globale. En Europe comme aux États-Unis, banques et start-ups multiplient les initiatives pour créer des marchés entièrement tokenisés.

Aux États-Unis, le Nasdaq a déposé une proposition auprès de la SEC pour permettre la négociation d'actions et de produits négociés en bourse (ETP) sous forme de tokens.

Cette initiative, si elle est approuvée, ferait du Nasdaq la première grande bourse américaine à adopter les titres tokenisés, intégrant la blockchain dans le système de marché national existant. Le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation de la SEC et de la préparation de l'infrastructure nécessaire.