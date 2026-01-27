Bournemouth a trouvé le successeur d’Antoine Semenyo
Un mercato agité de l’autre côté de la Manche. Ce mardi, l’AFC Bournemouth a annoncé l a signature de l’attaquant polyvalent Rayan . Le Brésilien s’est engagé pour cinq ans et demi chez les Cherries pour la somme de 35 millions d’euros selon la BBC.
Bringing the carnival to Europe 🇧🇷 pic.twitter.com/UMmZhT9uDo…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
