Boualem Sansal de retour en France, dit son comité de soutien

L'écrivain Boualem Sansal en 2011

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par l'Algérie après un an de détention et transféré en Allemagne il y a six jours, est de retour en France, a déclaré mardi son comité de soutien.

"Le Comité de soutien international à Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote", dit-il sur son compte X.

"Il appartiendra désormais à l’écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s’exprimer. Le Comité respectera pleinement ce temps de repos, de reconstruction et de liberté retrouvée", ajoute-t-il.

Boualem Sansal, âgé de 81 ans et atteint d'un cancer, avait été arrêté en novembre 2024 à Alger en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Il a été gracié mercredi dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)