 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boualem Sansal de retour en France, dit son comité de soutien
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 13:55

L'écrivain Boualem Sansal en 2011

L'écrivain Boualem Sansal en 2011

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, gracié par l'Algérie après un an de détention et transféré en Allemagne il y a six jours, est de retour en France, a déclaré mardi son comité de soutien.

"Le Comité de soutien international à Boualem Sansal salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote", dit-il sur son compte X.

"Il appartiendra désormais à l’écrivain de choisir le moment et les formats dans lesquels il souhaitera s’exprimer. Le Comité respectera pleinement ce temps de repos, de reconstruction et de liberté retrouvée", ajoute-t-il.

Boualem Sansal, âgé de 81 ans et atteint d'un cancer, avait été arrêté en novembre 2024 à Alger en pleine crise diplomatique entre la France et l'Algérie après la reconnaissance par Paris de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Il a été gracié mercredi dernier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à la demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank