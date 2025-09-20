Bordeaux tenu en échec par Angoulême
Clap de fin pour Bruno Irles ?
La morosité du début de saison bordelaise se confirme. Avec un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites, l es Girondins pointent à la 7 e place du Groupe A de National 2 après le match nul concédé au Matmut Atlantique face à Angoulême ce samedi après-midi (1-1).…
LB pour SOFOOT.com
