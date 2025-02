information fournie par So Foot • 02/02/2025 à 11:45

Bordeaux gagne encore et se rapproche de la tête du championnat

Le National, c’est tout droit.

Vainqueurs des Herbiers ce samedi (2-0), les Girondins de Bordeaux ont enchaîné une quatrième victoire consécutive en championnat, une première pour eux depuis 2018 (en Ligue 1, donc). Un succès acquis grâce notamment à un nouveau but de la jeune recrue hivernale Yvan Ikia Dimi, et un pion de Thomas Trazié en fin de partie. Sous les yeux de Gérard Lopez, présent au Matmut Atlantique, les Marine et Blanc ont donc entretenu leur rêve de remonter en National dès cette saison.…

TB pour SOFOOT.com