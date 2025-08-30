 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Boomers", jeunes ? Édouard Philippe "n'adhère pas" à "la lutte des âges"
information fournie par AFP 30/08/2025 à 18:11

Le président du parti Horizons, Édouard Philippe, lors du Congrès national Jeunes Horizons à Saint-Maur des Fossés, le 30 août 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Le président du parti Horizons, Édouard Philippe, lors du Congrès national Jeunes Horizons à Saint-Maur des Fossés, le 30 août 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Édouard Philippe a pris ses distances samedi avec les récentes déclarations de François Bayrou sur les jeunes, selon lui principales victimes de l'endettement, et sur le "confort" des "boomers", expliquant qu'il n'adhérait pas à la "lutte des âges".

"Vous avez tout à l'heure évoqué le sujet de cette France qui ferait une place trop limitée ou trop inconfortable à sa jeunesse (...) et vous n'avez pas tort", a déclaré M. Philippe lors du Congrès des Jeunes Horizons, à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne).

Cependant, "je ne crois pas du tout qu'on puisse faire quoi que ce soit de grand en France en segmentant ou en antagonisant une partie de la population. Je n'ai pour ma part jamais adhéré à la lutte des classes. Je n'adhère pas plus à la lutte des âges", a ajouté l'ancien Premier ministre.

"Je n'accuse pas les boomers d'égoïsme" alors que ceux-ci "constituent la première génération qui, arrivant à la retraite, doit souvent prendre à sa charge la situation (...) de leurs parents", a-t-il développé.

"Donc ne rentrons pas dans une espèce de querelle des âges et pensons à ce que nous pouvons faire pour que la France fonctionne mieux plutôt qu'à ce que nous pouvons dire, pour que telle ou telle catégorie de Français aient des raisons objectives de se retourner contre telle ou telle autre catégorie de Français. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas comme ça qu'il faudrait une nation, nous le savons bien", a conclu le président d'Horizons.

M. Philippe a par ailleurs jugé nécessaire, pour stabiliser la situation politique, que les partis "de gouvernement" se parlent non dans "un esprit de ligne rouge" mais "de discussion".

"Quant aux décisions qui permettront à la France d'aller beaucoup mieux, elles relèvent d'un débat public de fond. Elles relèvent d'une élection présidentielle, elles relèvent d'une majorité qui permettra de les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, elles sont inatteignables", a ajouté le candidat déclaré à l'Elysée.

Les Jeunes Horizons ont rassemblé environ 700 personnes pour leur évènement de rentrée et publieront prochainement leurs propositions.

Leur présidente, Marine Cazard, a parlé dans son intervention des "jeunes qui sont fatigués dans notre société". "On nous demande d'être une nation puissante mais 20 % des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. On nous demande de réarmer démographiquement la France, mais il n'y a pas de place en crèche. On nous demande de sécuriser l'avenir mais on n'accède pas à la propriété. On nous demande de bosser plus mais le travail ne paie pas", a-t-elle dit.

Budget France
Edouard Philippe
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:38

    Philippe n'adhère pas ! je pense que dans la sphère politique personne n'adhère, je me demande bien ce qu'en pense réellement ceux qui l'accompagnent dans ses tournées actuelles

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Britannique Tom Evans célèbre sa victoire au terme de l'UTMB, à Chamonix, le 30 août 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Trail: Tom Evans et Ruth Croft s'offrent un UTMB dantesque
    information fournie par AFP 30.08.2025 18:02 

    Le Britannique Tom Evans et la Néo-Zélandaise Ruth Croft ont remporté samedi la 22e édition de l'Ultra-trail du Mont-Blanc à Chamonix (Haute-Savoie), à l'issue d'une course dantesque, marquée par les intempéries et de nombreux abandons. Evans, 33 ans, a passé la ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, au Campus du parti de gauche à Blois, le 29 août 2025 ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Le PS, volontaire pour gouverner, présente son budget alternatif
    information fournie par AFP 30.08.2025 16:53 

    Le Parti socialiste, "volontaire" pour prendre la relève de François Bayrou et gouverner la France, a présenté samedi ses propositions budgétaires, prévoyant de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros en 2026 et de suspendre immédiatement la réforme des retraites, ... Lire la suite

  • Pluie, neige, boue, dans "l'enfer" de la première nuit de l'UTMB
    Pluie, neige, boue, dans "l'enfer" de la première nuit de l'UTMB
    information fournie par AFP Video 30.08.2025 16:46 

    Au point de ravitaillement du lac Combal, 70 km après le départ, les coureurs amateurs de l'Ultra-trail du Mont-Blanc portaient samedi les stigmates d'une nuit dantesque, marquée par la pluie, le froid et les chutes.

  • Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / GENYA SAVILOV )
    Un ancien président du Parlement tué par balle dans l'ouest de l'Ukraine
    information fournie par AFP 30.08.2025 16:46 

    L'ancien président du Parlement ukrainien Andriï Paroubiy, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi dans l'ouest du pays, un "meurtre horrible" et "minutieusement planifié" selon le président Volodymyr Zelensky. "Un homme ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank