Bonne nouvelle : Strasbourg-Brøndby diffusé en clair
Bis repetita.
Les commentaires du stream Twitch et Youtube de RMC Sport avaient défrayé la chronique lors du 3 e tour de qualifications de Ligue des champions entre Nice et Benfica début août. Le média dirigé par CMA CGM a décidé de réitérer l’expérience avec le barrage aller et retour de la Ligue Conférence entre Strasbourg et Brøndby. Le premier round se dispute ce jeudi à 20 heures.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
