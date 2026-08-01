Bonne nouvelle à Bordeaux : la somme nécessaire au rachat des Girondins a été apportée

Bonne nouvelle à Bordeaux : la somme nécessaire au rachat des Girondins a été apportée

Certains peuvent pousser un ouf de soulagement. Alors qu’il manquait encore près de cinq millions d’euros ce samedi midi selon les informations de Sud Ouest , le quotidien régional a rapporté plus tard dans la journée que les 10 millions d’euros nécessaires étaient finalement arrivés .

L’argent finalement réuni ce samedi en fin d’après-midi

Alors que les Girondins devaient déposer leur dossier ce vendredi 31 juillet devant le CNOSF, Gérard Lopez a finalement cédé le club au fonds d’investissement Sparta Capital qui devait apporter les 10 millions d’euros nécessaires pour la continuité du FGCB. Après de multiples rebondissements, le fonds d’investissement britannique a donc déposé l’argent sur un compte séquestre ce samedi après-midi . Même si les fonds n’étaient pas réunis à minuit, le CNOSF a accepté de se montrer patient rapporte Sud Ouest . Le dossier bordelais devrait être examiné par l’instance ce mercredi .…

LB pour SOFOOT.com