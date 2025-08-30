Bologne refroidit Côme, l’Atalanta cale à Parme
Passe de deux manquée pour le Como Calcio de Cesc Fàbregas.
Dans un duel de 4-2-3-1 à Bologne au Renato dall’Ara, le nouvel ambitieux du football italien a chuté face aux pensionnaires d’Émilie-Romagne (1-0) . C’est l’inévitable Riccardo Orsolini, auteur d’une frappe déviée du gauche à l’entrée de la surface, qui n’a laissé aucune chance au portier français Jean Butez. Malgré l’entrée en jeu d’Álvaro Morata pour les Lombards, c’est bien le premier succès pour les Rossoblu de Vincenzo Italiano.…
