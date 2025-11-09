Bologne choque le Napoli, la Fiorentina reste lanterne rouge

Bologne 2-0 Naples

Buts : Dallinga (50 e ), Lucumi (66 e ) pour Bologne

Bologne poursuit son excellente série. Les joueurs de Vincenzo Italiano ne sont pas invaincus en Serie A depuis le 14 septembre pour rien et Naples l’a appris à ses dépens. Malgré la sortie prématurée de Lukasz Skorupski, blessé à la cuisse, au bout de huit minutes, le jeune Massimo Pessina (17 ans) fait le taf entre les bois et maintient un score nul et vierge à la pause. Sans forcer cela dit, les visiteurs ne se montrant pas particulièrement entreprenants.…

JD pour SOFOOT.com