Bolivie: manifestation à La Paz contre la fin des subventions aux carburants

Des manifestants participent à un rassemblement contre la suppression par le gouvernement des subventions aux carburants, à La Paz, le 5 janvier 2026 ( AFP / Jorge BERNAL )

Des milliers de travailleurs se sont réunis lundi à La Paz, après une marche de trois jours pour certains, afin d'exiger du gouvernement de centre-droit l'annulation d'un décret supprimant les subventions aux carburants, a constaté l'AFP.

Paru il y a trois semaines, le texte a mis fin à un dispositif en vigueur depuis 20 ans sous les gouvernements de gauche d'Evo Morales (2006-2019) et de Luis Arce (2020-2025).

Jusqu'alors, l'Etat importait l'essence et le diesel aux prix internationaux pour les revendre à perte sur le marché intérieur, une politique qui a asséché les réserves en devises et contribué à la pire crise économique qu'ait connue le pays depuis 40 ans.

Avec la fin des subventions, les prix des carburants ont doublé, une hausse qui s'est répercutée sur les prix à la consommation.

"Malheureusement, tout notre panier de consommation a augmenté", constate William Calle, un mineur de 40 ans venu de Calamarca, un village situé à environ 70 kilomètres au sud de La Paz.

Débutée dans le calme, la manifestation a connu des tensions aux abords du palais présidentiel, la police repoussant à l'aide de gaz lacrymogènes des manifestants qui tentaient de s'en approcher.

Adolfo Willca, un ouvrier de 50 ans, a assuré à l'AFP que la mobilisation se poursuivrait jusqu'à l'abrogation "de ce maudit décret affameur".

La Défenseure du peuple a estimé à près de 10.000 le nombre de manifestants arrivés dans la capitale administrative.

En parallèle, lundi, le gouvernement a entamé un dialogue avec des représentants des manifestants.

Le ministre de l'Economie, Gabriel Espinoza, a cependant assuré que le gouvernement du président Rodrigo Paz ne reviendrait pas en arrière, tout en disant attendre des propositions sérieuses des syndicats.