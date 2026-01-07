 Aller au contenu principal
L'invalidation du plan social géant d'Auchan confirmée en appel par la justice
information fournie par Boursorama avec AFP 07/01/2026 à 16:14

La cour administrative d'appel de Douai (Nord) a confirmé mercredi l'invalidation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) d'Auchan prévoyant la suppression de près de 2.400 postes, selon l'arrêt consulté par l'AFP.

( AFP / REMY GABALDA )

Qualifiant cette décision de "juridiquement incompréhensible", Auchan Retail a "décidé de se pourvoir devant le Conseil d'Etat", a indiqué le distributeur dans un communiqué.

Si elle devenait définitive, cette invalidation ouvrirait a minima la voie à des indemnisations supplémentaires devant les prud'hommes pour les salariés qui les saisiraient.

Auchan Retail a en revanche souligné que "cette décision n'annule ni les licenciements économiques prononcés, ni le principe même du PSE et la nouvelle organisation."

Durant la procédure d'information et consultation, Auchan Retail France a fourni aux CSE des huits sociétés concernées par le PSE les chiffres à l'échelle de la société Suraumarché, qui contrôle ces huit entreprises.

Or la cour administrative d'appel souligne dans son arrêt que Suraumarché est détenu en quasi-totalité par Acanthe, Valorest et Cimofat, trois des principales sociétés de la galaxie Mulliez.

Or, si aucune n'est majoritaire, elles ont en réalité "les mêmes instances dirigeantes, des sièges sociaux établis à la même adresse et des objets sociaux similaires", et leurs statuts précisent que "les actionnaires ne peuvent être que des descendants de Louis et Marguerite Mulliez-Lestienne".

En conséquence, en ne présentant pas aux CSE consultés les données relatives à ces trois sociétés, Auchan "n'a pas permis (aux CSE) d'émettre régulièrement un avis sur l'opération projetée".

L'empire Mulliez, dont d'autres enseignes comme Decathlon et Kiabi, sont en bien meilleure santé financière, ne constitue pas un groupe à proprement parler, mais une galaxie à la structure complexe, mélangeant des sociétés civiles détenues par la famille et des holdings gérant les enseignes.

La fédération CGT Commerces et Services, qui faisait partie des syndicats ayant saisi la justice administrative, a réclamé dans un communiqué "la réintégration de plein droit de tous les salariés dont le contrat aurait déjà été rompu".

Sur les 2.400 salariés concernés par ce PSE, "1.990 ont déjà trouvé une solution (reclassement interne, préretraite, emploi, création d'entreprise ou reconversion)", assure Auchan Retail.

En difficulté, Auchan a annoncé en novembre le passage de 300 de ses supermarchés sous bannières Intermarché et Netto. Un projet qui n'entraînera pas de suppressions d'emplois, a promis le directeur général d'Auchan Retail, Guillaume Darrasse.

