BoJ-Le gouverneur Kazuo Ueda est hospitalisé et ne participera pas à la réunion de juin

Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, est hospitalisé pour suivre un traitement médical et ne participera pas à la réunion de politique monétaire prévue les 15 et 16 juin, a annoncé mercredi la banque centrale nippone.

Le vice-gouverneur Ryozo Himino présidera la réunion à sa place la semaine prochaine, et l'autre vice-gouverneur, Shinichi Uchida, devrait tenir la conférence de presse qui suivra, a précisé la BoJ.

Kazuo Ueda devrait rester hospitalisé pendant environ deux semaines, travailler à distance et être en mesure de participer à la prochaine réunion de politique monétaire, qui se tiendra les 30 et 31 juillet, a ajouté la banque centrale.

(Reportage Kantaro Komiya et Anton Bridge ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)