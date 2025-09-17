Bodø/Glimt arrache le nul à Prague pour sa première en Ligue des champions

Slavia Prague 2-2 Bodø/Glimt

Buts : Mbodji (23 e et 74 e ) pour les Tchèques // Bassi (78 e ) et Fet (90 e ) pour les Norvégiens

Les premières ne sont pas toujours celles qu’on attendait. Celle du FK Bodø/Glimt, premier club du cercle polaire arctique de l’histoire de la Ligue des champions, aurait pu être moins folle, moins dominée et avec moins de parades de son gardien Nikita Haikin. Dans une partie folle et après plus de 11 minutes de temps en plus, la Gule Horde a eu des occasions, le Slavia Prague aussi, et les deux équipes se sont quittées après une partie à plus de 20 de tirs cadrés (2-2) .…

UL pour SOFOOT.com