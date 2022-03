BNP Paribas Funds // Avis aux actionnaires des compartiments « Russia Equity » et « Europe Emerging Equity »

Chers Actionnaires,

- En raison de l'intensification du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les conditions normales de négociation sur le marché ont été considérablement altérées. La situation urgente qui en découle rend, de ce fait, impossibles la cession et la valorisation des investissements des compartiments « Russia Equity » et « Europe Emerging Equity ». Afin d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires, le Conseil d'administration décide de suspendre temporairement, avec effet immédiat, le calcul de la VNI ainsi que l'émission, la conversion et le rachat des actions, conformément à l'article 16§1, points a) et b) des Statuts.

Toute demande d'achat, de conversion ou de rachat d'actions des compartiments « Russia Equity » et « Europe Emerging Equity » reçue après le 28 février, 16 h (heure de Luxembourg) sera rejetée.