BlueCo apporte son soutien à Marc Keller face à la contestation des supporters
Vent debout contre la tempête alsacienne.
Face au mécontentement des supporters de Strasbourg, le consortium propriétaire du club a tenu, dans un communiqué, à apporter son « soutien total » à Marc Keller, président du club . Pour rappel, des banderoles fleurissent depuis quelques semaines dans les travées de la Meinau, et le grondement des supporters face à la gestion de la direction s’intensifie .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
