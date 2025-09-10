"Bloquons tout": une cinquantaine d'interpellations dans l'agglomération parisienne

Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout".

Selon des chiffres transmis à l'AFP par la préfecture de police vers 07H30, les forces de l'ordre ont procédé à 51 interpellations dans l'agglomération parisienne.

Quelque 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP.

A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06H15 avec des gaz lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ils sont ensuite descendus sur le périphérique au niveau de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation avant de s'en aller.

Porte de Bagnolet, une unité des forces de l'ordre a interpellé vers 06H30 plusieurs jeunes manifestants descendus sur le périphérique, a constaté une journaliste de l'AFP.

Un blocage était en cours porte de Montreuil vers 07H30, selon une reporter de l'AFP, qui a vu une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) entrer sur le périphérique dans les deux sens.