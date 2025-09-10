 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
"Bloquons tout": une cinquantaine d'interpellations dans l'agglomération parisienne
10/09/2025 à 07:47

Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout".

Selon des chiffres transmis à l'AFP par la préfecture de police vers 07H30, les forces de l'ordre ont procédé à 51 interpellations dans l'agglomération parisienne.

Quelque 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP.

A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06H15 avec des gaz lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Ils sont ensuite descendus sur le périphérique au niveau de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation avant de s'en aller.

Porte de Bagnolet, une unité des forces de l'ordre a interpellé vers 06H30 plusieurs jeunes manifestants descendus sur le périphérique, a constaté une journaliste de l'AFP.

Un blocage était en cours porte de Montreuil vers 07H30, selon une reporter de l'AFP, qui a vu une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) entrer sur le périphérique dans les deux sens.

Budget France
Mouvements sociaux
A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:54 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ATOS ATOS.PA a annoncé mardi soir que son projet de réorganisation ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé applaudit les supporters après le match face à l'Islande
    Football: Mbappé retrouve son influence chez les Bleus
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:44 

    Deux buts et une passe décisive en deux matches : Kylian Mbappé a confirmé avoir retrouvé son influence en équipe de France, devenant au passage le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à l'occasion du début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ... Lire la suite

  • Préparation de la manifestation nationale du 10 septembre en France
    "Bloquons tout", mouvement aux contours flous qui complique encore la donne pour Macron
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:40 

    par Elissa Darwish Le mystère entourant les actions à venir et la portée du mouvement "Bloquons tout", qui appelle à mettre la France à l'arrêt ce mercredi, déconcertent les services de sécurité et complique encore la donne pour Emmanuel Macron, déjà contraint ... Lire la suite

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédits: Adobe Stock)
    Les changements de recommandations : Gecina, Exosens, Covivio
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:34 

    * GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,50 euros. * EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,50 euros. * COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève ... Lire la suite

