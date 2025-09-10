Varsovie et ses alliés dénoncent une "provocation" russe après l'incursion de drones en Pologne

La défense aérienne ukrainienne à l'oeuvre pendant une attaque de drones et de missiles russes contre Kiev, le 10 septembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Varsovie et ses alliés ont dénoncé mercredi une "provocation" russe après l'intrusion de drones dans l'espace aérien de la Pologne lors d'une attaque contre l'Ukraine, dont plusieurs ont été interceptés par les armées polonaises et les forces de l'Otan.

Ni les drones ni leur destruction n'ont fait de victimes, a assuré mercredi matin le Premier ministre polonais, Donald Tusk.

Les autorités polonaises disent avoir identifié plus de dix "cibles hostiles" dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs ont été abattues après la mobilisation des forces aériennes polonaises ainsi que de la défense antiaérienne de l'Otan.

"De nombreux drones ont pénétré l'espace aérien polonais pendant la nuit et ont été confrontés aux défenses aériennes polonaises et de l'Otan", a ainsi affirmé la porte-parole de l'Alliance atlantique Allison Hart sur le réseau social X.

L'armée polonaise a en particulier remercié sur X l'Armée de l'air des Pays-Bas pour son "soutien".

Les drones abattus sont en cours de localisation.

Plusieurs heures durant, le principal aéroport de Varsovie, Chopin, et trois autres de moindre importance dans la région de la capitale et dans l'est, ont été paralysés par la fermeture de l'espace aérien.

Ces incursions "sans précédent" selon la Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique, surviennent à la veille de grandes manoeuvres militaires conjointes russo-bélarusses, baptisées Zapad-2025 (Ouest-2025), programmées du 12 au 16 septembre.

Le Bélarus, une ancienne république soviétique frontalière de la Pologne, est un allié clé de la Russie, qui s'est servie de son territoire pour déclencher son offensive contre l'Ukraine en février 2022.

Varsovie a décrété la fermeture de sa frontière avec le Bélarus à partir de jeudi et annoncé en réponse aux manoeuvres Zapad un exercice militaire sur son sol qui doit au total rassembler 30.000 soldats, dont ceux de pays alliés.

Les délais de mobilisation des forces territoriales ont également été abaissés à six heures dans les régions de l'est frontalières de l'Ukraine et du Bélarus, contre 12 dans les autres régions du pays.

- 'Provocation à grande échelle' -

En contact "permanent" avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, Donald Tusk a dénoncé "une provocation à grande échelle" en confirmant l'interception de plusieurs "drones russes" au-dessus du territoire national.

Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'agit d'"un ciblage délibéré". Selon lui, au moins huit drones russes ont été "dirigés vers la Pologne". Simultanément, la Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne.

Le Bélarus a lui-même affirmé mercredi avoir abattu des drones au-dessus de son territoire dans la nuit, sans en préciser la provenance.

D'après son ministère de la Défense, des drones ayant "perdu leur trajectoire" ont été détruits, sans dire s'il s'agissait de drones russes ou ukrainiens. Il a ajouté que les forces polonaises et bélarusses s'étaient mutuellement informées de l'approche des engins.

Plusieurs alliés de Varsovie ont vivement réagi. Le président français a appelé Moscou à "mettre fin à cette fuite en avant" tandis que la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a fustigé "la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre".

"Les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel", a-t-elle déclaré sur X.

Le président polonais Karol Nawrocki avait estimé mardi lors d'un déplacement en Finlande que le président russe Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine.

En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l'explosion d'un drone dans l'est du pays, qualifiant cet incident de "provocation délibérée".

En 2023 un missile russe avait traversé l'espace aérien polonais en survolant sa frontière avec l'Ukraine.

En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils.

La Russie avait lancé dimanche la plus grande vague de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays et frappant pour la première fois le siège du gouvernement.