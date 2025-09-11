 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Blocages", "actions importantes" : les commerçants "très inquiets" en vue du 18 septembre
information fournie par Boursorama avec Media Services 11/09/2025 à 10:51

Selon le président du Conseil du commerce de France, les professionnels du secteur ont "surtout peur pour outil de travail" et "la poursuite de leur activité" en vue de la journée de mobilisation.

( AFP / LOU BENOIST )

( AFP / LOU BENOIST )

Après un 10 septembre déroulé sans heurts majeurs malgré le mouvement "Bloquons tout", le président du Conseil du commerce de France (CDCF) a anticipé des "impacts plus graves" à prévoir pour la journée du jeudi 18 septembre, affirmant que les commerçants sont "très inquiets" de la nouvelle journée de mobilisation prévue dans le sillage des syndicats. "Il semble qu'il n'y ait pas eu d'incident très grave" mercredi, a rapporté sur BFM Business Guy Gras, président du CDCF, au lendemain d'une journée de contestation sociale née sur les réseaux sociaux.

"Nous avons surtout eu des fermetures de magasins", totales ou partielles, les commerçants ayant pris les "mesures de sécurité" nécessaires "pour protéger leur outil de travail" et "leurs salariés", a relaté le président de cette organisation représentant une trentaine de fédérations professionnelles. "Nous anticipions une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 30%" sur la journée de mercredi, a-t-il indiqué, dans l'attente de "chiffres plus précis" à l'issue d'une réunion du CDCF prévue jeudi après-midi.

Le boycott de la carte bancaire? Des "situations tout à fait anecdotiques"

"Mais nous anticipons des impacts plus graves pour le 18 septembre. Nous sommes très inquiets pour le 18 septembre", a souligné Guy Gras, redoutant des "mouvements de blocage" et "actions importantes sur le territoire". "Nos commerçants, ils préfèreraient investir dans des climatisations plus modernes, et des systèmes d'éclairage moins consommateurs d'énergie, plutôt que dans des portes blindées et des vitrines ultra-sécurisées", a-t-il déploré.

Interrogé sur d'éventuelles réductions proposées par des commerçants, en échange de paiements en espèce plutôt que par carte bancaire, l'une des modalités d'action préconisées par certains initiateurs du mouvement du 10 septembre, Guy Gras a estimé ces "situations tout à fait anecdotiques". "Les commerçants ont surtout peur pour leur outil de travail et pour la poursuite de leur activité, je ne pense pas que le commerce dans sa majorité suive les actions graves de certains agitateurs", a-t-il fait valoir.

Entre rassemblements et blocages, près de 200.000 personnes ont participé mercredi 10 septembre à la mobilisation contre l'austérité, les "inégalités" et le "déni" démocratique, soutenue seulement par la CGT et Solidaires du côté des syndicats.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le mathématicien Stéphane Mallat, professeur au Collège de France, le 6 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    La médaille d'or 2025 du CNRS au mathématicien Stéphane Mallat
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:37 

    La médaille d'or 2025 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a distingué jeudi le mathématicien Stéphane Mallat pour ses travaux sur le stockage des données qui font de lui un acteur phare de l'intelligence artificielle. Professeur ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:28 

    Un homme est en garde à vue jeudi matin au lendemain de trois interpellations dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans retrouvée en mai dans la Vienne, a-t-on appris auprès du parquet et d'une source proche du dossier. Selon le quotidien ... Lire la suite

  • L'entrée de la mosquée Islah, à Montreuil, à la périphérie de Paris où plus tôt dans la matinée des têtes de cochon ont été découvertes, le 9 septembre 2025 en Seine-Sain-Denis ( AFP / Bertrand GUAY )
    Face aux actes antimusulmans, une association réclame des "états généraux"
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:00 

    Des "états généraux" pour répondre aux actes antimusulmans: dans un entretien à l'AFP, Bassirou Camara, président de l'Addam, une association proposant depuis le printemps une plateforme de signalement de ce type d'actes, juge urgent d'écouter l'anxiété de la communauté ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )
    Recyclage des déchets: le fondateur de Paprec prend sa retraite
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 10:58 

    Le fondateur du groupe Paprec, leader français du recyclage des déchets, Jean-Luc Petithuguenin, a annoncé mercredi soir son "départ en retraite" pour raisons de santé, à 68 ans, sur le site internet du groupe. "Je regrette que mes médecins m'obligent à ralentir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank