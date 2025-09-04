Bleus : l’Amérique se mérite

L’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan se dressent face à la France dans ces qualifications au Mondial 2026. Les champions du monde 2018 ne devraient donc pas avoir de mal à faire partie des 48 pays à partir aux États-Unis. Attention tout de même au faux pas de la rentrée et au ras-le-bol autour de la sélection.

L’année 1994 était belle. Le soleil éclatait les yeux des fans venus en masse au Soldier Field de Chicago pour le match d’ouverture du Mondial américain à Chicago. Le peuple bougeait son corps en écoutant Je danse le mia et avait aussitôt envie de recommencer en voyant Pulp Fiction . 1993 aurait pu être un beau cru aussi, la France voulait rigoler avec Les Visiteurs et L’Île aux enfants , mais a fini par pleurer avec La Liste de Schindler et Seras-tu là ? Didier Deschamps et l’équipe de France ont aussi déchanté, loupant le vol pour les États-Unis, the place to be , à cause d’un match tristement célèbre contre la Bulgarie au Parc des Princes. L’antre du PSG accueille de nouveau les Bleus… entraînés par l’ancien besogneux du milieu… pour les qualifications à la Coupe du monde… disputée entre autres aux États-Unis !

Attention au(x) piège(s)

Les liens jusqu’à la théorie du complot sont très faciles, mais la route que prévoient de prendre les joueurs français jusqu’en Amérique du Nord peut être semée de quelques obstacles. Ce vendredi, elle commence en Ukraine, vieille connaissance qui a failli coûter à Didier Deschamps son costume de sélectionneur dès l’automne 2013, vingt ans après son traumatisme bulgare. Là encore, inutile de refaire l’histoire puisque le Bayonnais a été sauvé par Mamadou Sakho, Karim Benzema, Jamel Debbouze et les autres, avant de prouver qu’il méritait sa place en allant décrocher sa deuxième étoile en Russie. DD rate assez peu l’occasion d’entrer dans les annales et il ne compte pas trébucher pour sa dernière compétition à la tête de la sélection. Cette fois, il entend composter son billet le plus tôt possible et emmener ses 26 garçons avec lui.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com