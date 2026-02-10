Bleus : et si un nouveau gardien entrait dans la danse ?

Comme Grégory Coupet bien avant lui, Jean Butez pourrait connaître sa première sélection en équipe de France sur le tard . Dans une interview donnée à L’Équipe , le gardien de Côme est revenu sur les rumeurs indiquant que le staff des Bleus le surveillait .

Formé au LOSC, passé le Royal Excel Mouscron et l’Antwerp, Butez est désormais le gardien de Côme, 6 e de Serie A et deuxième meilleure défense d’Italie . « Bien évidemment, les choses n’arrivent pas par hasard. J’ai passé un cap. Je pense que j’ai pris une autre dimension, même si c’était déjà bien en Belgique, mais c’est un championnat sous-coté qui mérite plus de lumière , explique le portier français de 30 ans. Je me sens bien physiquement et mentalement. J’ai aussi entrepris un travail sur moi-même. Je me sens prêt, affûté et confiant mentalement. » …

EA pour SOFOOT.com