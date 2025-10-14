 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock fait mieux qu'attendu au 3T, dopé par des marchés actions en efferverscence
information fournie par Boursorama avec AFP 14/10/2025 à 13:14

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, toujours porté par des marchés financiers dynamiques et la croissance de ses fonds indiciels, selon un communiqué publié mardi.

Le mastodonte a enregistré de juillet à fin septembre un chiffre d'affaires en nette hausse à 6,5 milliards de dollars (+25% sur un an), supérieur aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

Les marchés boursiers ont atteint des niveaux historiques, portés par la tech, ce qui a soutenu l'activité du gestionnaire d'actifs et les revenus issus de ses commissions.

Sur cette période, le bénéfice net de l'entreprise a reculé de 19% à 1,3 milliard de dollars, pénalisé notamment par des charges liées à des dépréciations d'actifs. Toutefois, une fois rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice par action ressort en petite progression de 1% sur un an à 11,55 dollars, là aussi supérieur au consensus d'analystes.

En outre, le gestionnaire a vu ses actifs sous gestion atteindre un nouveau record: à fin septembre, leur niveau atteignait plus de 13.463 milliards de dollars (+17% sur un an).

Depuis le début de l'année, 357 milliards de dollars d'entrées nettes ont été enregistrées au total, largement fléchés vers les fonds indiciels cotés (ETF), devenus très populaires grâce à leurs frais de gestion généralement plus faibles.

De juillet à fin septembre, "BlackRock a enregistré l'un de ses meilleurs résultats trimestriels en termes de flux, avec des entrées nettes de 205 milliards de dollars, alimentant une croissance organique des frais de base de 10% au troisième trimestre et de 8% au cours des douze derniers mois", s'est réjoui le PDG du groupe, Larry Fink, cité dans un communiqué.

Le groupe a bénéficié de la hausse des marchés boursiers mais aussi de l'acquisition de l'entreprise HPS Investment Parners, finalisée en juillet.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Blackrock reculait de 1% aux alentours de 10H40 GMT.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Ricard dans un supermarché
    Pernod Ricard: CA en recul au 1er trimestre, impacté par les Etats-Unis et la Chine
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:40 

    Pernod Ricard a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. Le groupe de spiritueux enregistre un chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank