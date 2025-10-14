BlackRock fait mieux qu'attendu au 3T, dopé par des marchés actions en efferverscence

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, toujours porté par des marchés financiers dynamiques et la croissance de ses fonds indiciels, selon un communiqué publié mardi.

Le mastodonte a enregistré de juillet à fin septembre un chiffre d'affaires en nette hausse à 6,5 milliards de dollars (+25% sur un an), supérieur aux attentes des analystes interrogés par Bloomberg.

Les marchés boursiers ont atteint des niveaux historiques, portés par la tech, ce qui a soutenu l'activité du gestionnaire d'actifs et les revenus issus de ses commissions.

Sur cette période, le bénéfice net de l'entreprise a reculé de 19% à 1,3 milliard de dollars, pénalisé notamment par des charges liées à des dépréciations d'actifs. Toutefois, une fois rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice par action ressort en petite progression de 1% sur un an à 11,55 dollars, là aussi supérieur au consensus d'analystes.

En outre, le gestionnaire a vu ses actifs sous gestion atteindre un nouveau record: à fin septembre, leur niveau atteignait plus de 13.463 milliards de dollars (+17% sur un an).

Depuis le début de l'année, 357 milliards de dollars d'entrées nettes ont été enregistrées au total, largement fléchés vers les fonds indiciels cotés (ETF), devenus très populaires grâce à leurs frais de gestion généralement plus faibles.

De juillet à fin septembre, "BlackRock a enregistré l'un de ses meilleurs résultats trimestriels en termes de flux, avec des entrées nettes de 205 milliards de dollars, alimentant une croissance organique des frais de base de 10% au troisième trimestre et de 8% au cours des douze derniers mois", s'est réjoui le PDG du groupe, Larry Fink, cité dans un communiqué.

Le groupe a bénéficié de la hausse des marchés boursiers mais aussi de l'acquisition de l'entreprise HPS Investment Parners, finalisée en juillet.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Blackrock reculait de 1% aux alentours de 10H40 GMT.